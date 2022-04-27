Очаковский завод по производству ЖБИ изделий и конструкций

Как купить железобетонные изделия в Москве и регионах

Завод железобетонных изделий имеет собственные склады в Туле, Москве, Смоленской области. Площадь складского помещения в Москве превышает 5Га. Большинство из представленных в каталоге позиций находится в наличии – вам не придется подолгу ждать свой заказ.

У нас вы можете купить продукцию из железобетона с доставкой по всей России, наши регионы присутствия: Москва и Московская область, Тула, Рязань, Тверь, Калуга, Владимир, другие города Российской Федерации.

Продукция ЖБИ

Очаковcкий железобетонный завод осуществляет отгрузку мелкими и крупными партиями. Также действует услуга комплексной комплектации объектов. Для оптовых покупателей предоставляются хорошие скидки, выгодные условия сотрудничества.

Если вы хотите стать сотрудником завода ЖБИ в Москве, Московской области, работать в Тульской или Смоленской областях, посетите раздел вакансий. Там размещена актуальная информация, требования к соискателям.