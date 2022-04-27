Очаковский завод по производству ЖБИ изделий и конструкций

Пн-Пт: 8:00-18:00
г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д.14, стр.2
Поиск
Войти
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Каталог товаров
Архитектурный бетон (Нотабетон)
Бион
Декоративные ограничители
Пикник
Серия Парк
Скамьи
Уличная мебель
Урны
Цветочницы и вазоны
Инженерная инфраструктура
Колодцы
ЖБИ для энергетики
Коллекторы
Люки и обечайки
Трубы
Комплектующие
Элементы теплотрасс
Благоустройство территорий
Бордюр садовый
Железобетонные заборы
Системы водоотвода
Скамейки
Столбики и ограждения
Тротуарная плитка
Урны
Цветочницы
Дорожно-транспортное строительство
Аэродромные плиты
Бордюр дорожный
Дорожные плиты
Железнодорожная инфраструктура
Лотки водосточные
Плиты укреплений
Решетки сливные
Здания и сооружения
Вентиляционные блоки
Лестничные марши и ступени
Перемычки, ригели и прогоны
Плиты перекрытия
Сопутствующие товары
Стеновые материалы
Фундамент
Инженерные коммуникации полимерные
Трубы гофрированные
Трубы дренажные
Трубы и фитинги ПНД
Ограждение строительной площадки
Защитно-охранное ограждение
Защитное строительное ограждение
Сигнальное ограждение строительной площадки
Комплектующие для строительных ограждений
Строительные материалы
Гидроизоляция
Товарный бетон
Дорожный бетон
Мостовой бетон
Общестроительный бетон
Пескобетон
Раствор
Компания
История
Новости
Вакансии
Письма
Черный список
Возврат товара
Способы оплаты
Реквизиты
Контакты
Производство
ЖБИ по чертежам
Наши объекты
Фальсификат на рынке
Статьи
Вибропресс
Доставка
Акции
Контакты
+7 (495) 780-80-81
Заказать звонок

+7 (495) 780-80-81
Заказать звонок
Каталог товаров
Архитектурный бетон (Нотабетон)
Бион
Декоративные ограничители
Пикник
Серия Парк
Скамьи
Уличная мебель
Урны
Цветочницы и вазоны
Инженерная инфраструктура
Колодцы
ЖБИ для энергетики
Коллекторы
Люки и обечайки
Трубы
Комплектующие
Элементы теплотрасс
Благоустройство территорий
Бордюр садовый
Железобетонные заборы
Системы водоотвода
Скамейки
Столбики и ограждения
Тротуарная плитка
Урны
Цветочницы
Дорожно-транспортное строительство
Аэродромные плиты
Бордюр дорожный
Дорожные плиты
Железнодорожная инфраструктура
Лотки водосточные
Плиты укреплений
Решетки сливные
Здания и сооружения
Вентиляционные блоки
Лестничные марши и ступени
Перемычки, ригели и прогоны
Плиты перекрытия
Сопутствующие товары
Стеновые материалы
Фундамент
Инженерные коммуникации полимерные
Трубы гофрированные
Трубы дренажные
Трубы и фитинги ПНД
Ограждение строительной площадки
Защитно-охранное ограждение
Защитное строительное ограждение
Сигнальное ограждение строительной площадки
Комплектующие для строительных ограждений
Строительные материалы
Гидроизоляция
Товарный бетон
Дорожный бетон
Мостовой бетон
Общестроительный бетон
Пескобетон
Раствор
Компания
История
Новости
Вакансии
Письма
Черный список
Возврат товара
Способы оплаты
Реквизиты
Контакты
Производство
ЖБИ по чертежам
Наши объекты
Фальсификат на рынке
Статьи
Вибропресс
Доставка
Акции
Контакты
Задать вопрос
г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д.14, стр.2
info@okgbi.ru

Каталог товаров
Архитектурный бетон (Нотабетон)
Бион
Декоративные ограничители
Пикник
Серия Парк
Скамьи
Уличная мебель
Урны
Цветочницы и вазоны
Инженерная инфраструктура
Колодцы
ЖБИ для энергетики
Коллекторы
Люки и обечайки
Трубы
Комплектующие
Элементы теплотрасс
Благоустройство территорий
Бордюр садовый
Железобетонные заборы
Системы водоотвода
Скамейки
Столбики и ограждения
Тротуарная плитка
Урны
Цветочницы
Дорожно-транспортное строительство
Аэродромные плиты
Бордюр дорожный
Дорожные плиты
Железнодорожная инфраструктура
Лотки водосточные
Плиты укреплений
Решетки сливные
Здания и сооружения
Вентиляционные блоки
Лестничные марши и ступени
Перемычки, ригели и прогоны
Плиты перекрытия
Сопутствующие товары
Стеновые материалы
Фундамент
Инженерные коммуникации полимерные
Трубы гофрированные
Трубы дренажные
Трубы и фитинги ПНД
Ограждение строительной площадки
Защитно-охранное ограждение
Защитное строительное ограждение
Сигнальное ограждение строительной площадки
Комплектующие для строительных ограждений
Строительные материалы
Гидроизоляция
Товарный бетон
Дорожный бетон
Мостовой бетон
Общестроительный бетон
Пескобетон
Раствор
Компания
История
Новости
Вакансии
Письма
Черный список
Возврат товара
Способы оплаты
Реквизиты
Контакты
Производство
ЖБИ по чертежам
Наши объекты
Фальсификат на рынке
Статьи
Вибропресс
Доставка
Акции
Контакты
Поиск
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Каталог товаров
Назад
Каталог товаров
Архитектурный бетон (Нотабетон)
Назад
Архитектурный бетон (Нотабетон)
Бион
Декоративные ограничители
Пикник
Серия Парк
Скамьи
Уличная мебель
Урны
Цветочницы и вазоны
Инженерная инфраструктура
Назад
Инженерная инфраструктура
Колодцы
ЖБИ для энергетики
Коллекторы
Люки и обечайки
Трубы
Комплектующие
Элементы теплотрасс
Благоустройство территорий
Назад
Благоустройство территорий
Бордюр садовый
Железобетонные заборы
Системы водоотвода
Скамейки
Столбики и ограждения
Тротуарная плитка
Урны
Цветочницы
Дорожно-транспортное строительство
Назад
Дорожно-транспортное строительство
Аэродромные плиты
Бордюр дорожный
Дорожные плиты
Железнодорожная инфраструктура
Лотки водосточные
Плиты укреплений
Решетки сливные
Здания и сооружения
Назад
Здания и сооружения
Вентиляционные блоки
Лестничные марши и ступени
Перемычки, ригели и прогоны
Плиты перекрытия
Сопутствующие товары
Стеновые материалы
Фундамент
Инженерные коммуникации полимерные
Назад
Инженерные коммуникации полимерные
Трубы гофрированные
Трубы дренажные
Трубы и фитинги ПНД
Ограждение строительной площадки
Назад
Ограждение строительной площадки
Защитно-охранное ограждение
Защитное строительное ограждение
Сигнальное ограждение строительной площадки
Комплектующие для строительных ограждений
Строительные материалы
Назад
Строительные материалы
Гидроизоляция
Товарный бетон
Назад
Товарный бетон
Дорожный бетон
Мостовой бетон
Общестроительный бетон
Пескобетон
Раствор
Компания
Назад
Компания
История
Новости
Вакансии
Письма
Черный список
Возврат товара
Способы оплаты
Реквизиты
Контакты
Производство
Назад
Производство
ЖБИ по чертежам
Наши объекты
Фальсификат на рынке
Статьи
Вибропресс
Доставка
Акции
Контакты
г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д.14, стр.2
info@okgbi.ru
Личный кабинет

Поиск
Производство тротуарной плитки и брусчатки
Тротуарная плитка и брусчатка выпускаются в различных формах и оттенках на собственном производстве в г. Вязьма
Смотреть сейчас
Системы водоотвода
Очаковский комбинат ЖБИ изготавливает на собственном производстве железобетонные водоотводные лотки десяти видов
Подробнее
Железобетонные кольца для колодцев
На сайте Очаковского комбината ЖБИ можно приобрести по цене производителя бетонные кольца и другие комплектующие для канализации и инженерных систем
Узнать подробнее
Плиты ПАГ дорожные и укреплений
Вы можете заказать на Очаковском комбинате ЖБИ плиты для дорог временного назначения, строительных площадок, аэродромных покрытий и обеспечить движение строительной спецтехники
Смотреть сейчас
Забивные железобетонные сваи
Очаковский комбинат ЖБИ изготавливает железобетонные сваи всех возможных видов
Смотреть сейчас
Архитектурный бетон
Вибропресс
Доставка
Строительные ограждения
Каталог продукции
Благодарственные письма
АО &quot;Декстра Констракшн&quot;
АО "Декстра Констракшн"
440.07 КБ
АО &quot;Газстрой&quot;
АО "Газстрой"
375.87 КБ
АО &quot;ДСК Автобан&quot;
АО "ДСК Автобан"
357.57 КБ
АО &quot;Стройтеплосервис&quot;
АО "Стройтеплосервис"
475.45 КБ
ЗАО &quot;ЦеСИС НИКИРЭТ&quot;
ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"
621.66 КБ
Как купить железобетонные изделия в Москве и регионах

Завод железобетонных изделий имеет собственные склады в Туле, Москве, Смоленской области. Площадь складского помещения в Москве превышает 5Га. Большинство из представленных в каталоге позиций находится в наличии – вам не придется подолгу ждать свой заказ.

У нас вы можете купить продукцию из железобетона с доставкой по всей России, наши регионы присутствия: Москва и Московская область, Тула, Рязань, Тверь, Калуга, Владимир, другие города Российской Федерации.

Продукция ЖБИ

Очаковcкий железобетонный завод осуществляет отгрузку мелкими и крупными партиями. Также действует услуга комплексной комплектации объектов. Для оптовых покупателей предоставляются хорошие скидки, выгодные условия сотрудничества.

Если вы хотите стать сотрудником завода ЖБИ в Москве, Московской области, работать в Тульской или Смоленской областях, посетите раздел вакансий. Там размещена актуальная информация, требования к соискателям.

Центральный офис
+7 (495) 780-80-81
ул. Наташи Ковшовой, д.14, стр.2
Склад и офис в бирюлево
+7(495)956-86-00
ул. Булатниковская, д.22
Филиал Вязьма
+7(4812)63-15-15, +7(903)890-70-92
ул. Панино, 2/2
Загрузка карты ...

Очаковский завод по производству ЖБИ изделий и конструкций

Опыт
Очаковский комбинат ЖБИ – завод железобетонных конструкций с 30-летней историей. Все серийные изделия или изготовленные по чертежам заказчика производятся на Очаковском комбинате ЖБИ с соблюдением ГОСТов.
Ассортимент
Каталог предприятия ЖБ изделий насчитывает более 5000 наименований и постоянно пополняется новыми позициями. Мы уверены в надежности своей продукции, поэтому гарантируем возврат.
Наличие
Большинство железобетонных изделий нашего комбината вы можете приобрести из наличия на складах в Москве, Тульской, Смоленской областях. Предложим индивидуальные комфортные условия сотрудничества.
Производство
Современное оборудование и опыт позволяют нам производить железобетонные изделия по индивидуальным проектам и чертежам.
Доставка
Купите ЖБИ с московского завода и региональных складов с доставкой на нашем собственном автотранспорте.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос